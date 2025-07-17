En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar

Faiz indirimi ihtimaline rağmen bazı bankalar hâlâ yüksek oranlar sunmaya devam ediyor. 17 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 50'nin üzerinde mevduat faizi veren bankalar var.

Peki 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?

İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi: