En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 7 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesi nakit parası olanlar mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 7 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 7 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesi yatırımcılar mevduat faiz oranlarını merak ediyor. TCMB'nin politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim yapabileceği öngörülüyor.
Şu anda yüzde 46,00 seviyesinde olan politika faizinin düşürülmesiyle birlikte bankaların mevduat faizlerinde de aşağı yönlü bir seyir başlaması bekleniyor.