En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasının ardından bankalar arasındaki mevduat faizi rekabeti hız kazandı. Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 45’in üzerine çıkarken, 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük getirisi de yeniden şekillendi. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? İşte bankalara göre güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazanç tablosu...
Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerini koruması, yatırımcıların kısa vadede güvenli ve düzenli getiri sağlayan yatırım araçlarına yönelmesini destekliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yeniden gündeme geldi. Yüzde 45'i aşan faiz oranları dikkat çekerken, 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri de yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.
Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık net kazancı...