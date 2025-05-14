En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 2.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesi ve TL'yi desteklemek için attığı adımların ardından mevduatta faiz yüzde 53'e dayandı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 2.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla birlikte politika faizi yüzde 46'ya yükseldi. Bu faiz oranına göre mevduat bankaları da faiz oranlarını güncelledi.
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen ve anapara+faiz ile bir yıl boyunca parasının vadesini yenileyenler yüzde 50 oranında faizlerin sabit kalması halinde bir yılın sonunda yüzde 63 civarında bileşik faiz elde etmiş oluyor.