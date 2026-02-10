En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat oranlarında da değişim oldu. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...
2 | 16