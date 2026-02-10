  1. Ekonomim
  4. En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat oranlarında da değişim oldu. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

Merkez Bankası’nın faizinin indirmesinin ardından bankalar da harekete geçti.

QNB

Faiz Oranı: % 42,5
Net Kazanç: 82.997 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.997 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: % 38
Net Kazanç: 82.455 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.455 TL

