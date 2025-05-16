En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın TL'ye geçişi teşvik edici adımları ile birlikte TL mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 300 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.
Haber Global'de yer alan habere göre faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 52’ye kadar yükselerek yatırımcıların ilgisini yeniden TL’ye yöneltti.
Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceğini öngörüyor.