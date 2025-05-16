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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın TL'ye geçişi teşvik edici adımları ile birlikte TL mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 300 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.

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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Haber Global'de yer alan habere göre faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 52’ye kadar yükselerek yatırımcıların ilgisini yeniden TL’ye yöneltti.

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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceğini öngörüyor.

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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

Birikimini mevduata yatıran yatırımcılar, mevduat faizi oranlarını merak ediyor.

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