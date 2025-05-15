En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin 6 aylık faiz getirisi uçtu
Son haftalarda yükselişe geçen mevduat faiz oranları son dört ayın zirvesine ulaştı. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin 6 aylık faiz getirisi dudak uçuklattı. İşte banka banka liste...
Şubat sonuna kadar düşüş eğiliminde olan mevduat faizleri, 7 Mart haftasında yüzde 51,45’e, 14 Mart haftasında ise yüzde 49,91’e kadar gerilemişti.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayındaki sürpriz toplantısında gecelik borç verme faizini yüzde 49’a çıkarması ve TL'ye geçişi teşvik edici adımlar atması mevduat faizlerinin de yükselmesine neden oldu.
Birçok banka mevduat faizlerini güncelledi. Haber Global'de yer alan habere göre 1 ve 3 aylık vadeler için bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 52'ye kadar yükseldi.