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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin 6 aylık faiz getirisi uçtu

Son haftalarda yükselişe geçen mevduat faiz oranları son dört ayın zirvesine ulaştı. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin 6 aylık faiz getirisi dudak uçuklattı. İşte banka banka liste...

En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin 6 aylık faiz getirisi uçtu - Sayfa 1

Şubat sonuna kadar düşüş eğiliminde olan mevduat faizleri, 7 Mart haftasında yüzde 51,45’e, 14 Mart haftasında ise yüzde 49,91’e kadar gerilemişti.

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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin 6 aylık faiz getirisi uçtu - Sayfa 2

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayındaki sürpriz toplantısında gecelik borç verme faizini yüzde 49’a çıkarması ve TL'ye geçişi teşvik edici adımlar atması mevduat faizlerinin de yükselmesine neden oldu.

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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin 6 aylık faiz getirisi uçtu - Sayfa 3

Birçok banka mevduat faizlerini güncelledi. Haber Global'de yer alan habere göre 1 ve 3 aylık vadeler için bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 52'ye kadar yükseldi.

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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin 6 aylık faiz getirisi uçtu - Sayfa 4

Peki altı ay vadeli mevduatta en yüksek faizi hangi banka veriyor?

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