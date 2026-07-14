En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz kazancı
Merkez Bankası’nın para politikası ve piyasadaki likidite koşullarının etkisiyle vadeli mevduat faizleri belirli bir aralıkta seyrini sürdürüyor. Birikimlerini Türk lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları yakından takip ediyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları ve net kazanç tablosu...
Türkiye'de tasarruf sahipleri, bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Birikimlerini Türk lirası mevduatta değerlendirmek ya da dövizden TL'ye geçerek daha yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar, en avantajlı faiz oranlarını sunan bankaları karşılaştırıyor.
Bankalar arasındaki faiz rekabeti hız kesmeden sürerken, özellikle 500 bin TL ve üzeri mevduata sunulan yüksek faiz oranları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Artan getiriler, birikimlerini vadeli mevduatta değerlendiren tasarruf sahipleri için önemli bir ek kazanç fırsatı sunuyor.
Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları ve net kazanç tablosu...