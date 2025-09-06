En yüksek verimle temettü dağıtan hisseler belli oldu
2025 yılında en yüksek temettü verimi ile öne çıkan şirket belli oldu. Pay sahibini en çok sevindiren şirketlerin başında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) geldi. Peki hangi şirket ne kadar temettü ödüyor?
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş'yi Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi izledi. Üçüncü sırada ise yüzde 9,07 oranı ile Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi yer aldı.
Rotaborsa'nın derlediği bilgilere göre 2025'te en yüksek temettü veren şirketler:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN)
Temettü verimi: %11,94
Hisse başına brüt temettü: 5,67 TL
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
Temettü verimi: %11,88
Hisse başına brüt temettü: 27,27 TL