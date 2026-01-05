  1. Ekonomim
  4. Enflasyon açıklandı: Bedelli askerlik, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı değişti

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı belli oldu. Yapılan zam sadece memur ve emeklileri etkilemiyor. Enflasyon rakamının açıklanmasıyla pek çok ödeme ve ücret de değişti. Bedelli askerlik, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası gibi ödeme ve ücretler de arttı. İşte yeni ücretler...

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 2026 yılı maaş zam oranları belli oldu. Memur maaşlarının zamlanmasıyla pek çok ödeme ve ücrette de artış oldu.

Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım parası, kronik hastalık parası, engelli maaşı, çocuk yardımı gibi birçok ödeme ve ücret yeni yıl itibarıyla yükseldi.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

5.390 TL olan 65 yaş aylığı, memur maaşına yapılan zamla birlikte 6.393 TL oldu.

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

11.702 TL olan evde bakım parası, 2026 yılında 13.878 TL'ye yükseldi.

