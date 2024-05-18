Enflasyon beklentileri değişti, memur ve emekli zammında yeni hesap yapıldı: İşte rakamlar
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Mayıs ayı piyasa anketi beklentilerdeki değişikliği ortaya koydu. Mayıs ayı için aylık enflasyon beklentisi yukarı yönlü güncellenirken, yıllık enflasyon beklentisi de geriledi. Peki, Haziran ayında enflasyonun kaça yükselmesi bekleniyor? Memur ve emekli maaş zammı için yeni hesap yapıldı, işte en düşük emekli ve memur maaş tahmini...
Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Ankete göre katılımcılar, Mayıs ayı enflasyon beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3,04'e yukarı yönlü güncelledi. Haziran ayında ise aylık enflasyonun yüzde 2,56 olması öngörülüyor.Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi.
ZAMMI NETLEŞTİRECEK 2 VERİ KALDI
Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18, dört aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklinin zam oranı için Mayıs ve Haziran enflasyon verisi bekleniyor.
6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?
Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18, dört aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak açıklanmıştı. Beklenti anketindeki tahminler baz alındığında enflasyon Mayıs ayında yüzde 3,04, Haziran'da yüzde 2,56 olacak. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.
Haziran ayı enflasyon rakamları Temmuz'un ilk haftasında belli olacak.