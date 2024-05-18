Enflasyon beklentileri değişti, memur ve emekli zammında yeni hesap yapıldı: İşte rakamlar

ZAMMI NETLEŞTİRECEK 2 VERİ KALDI

Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18, dört aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklinin zam oranı için Mayıs ve Haziran enflasyon verisi bekleniyor.