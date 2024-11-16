Enflasyon beklentileri değişti, yeniden hesap yapıldı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Memur ve emeklinin gözü maaş zamlarına çevrildi. Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla dört aylık enflasyon yüzde 12,06 olarak netleşti. Piyasaların enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellenirken, memur ve emeklinin zam oranı için de hesaplar yapılmaya başlandı. İşte enflasyon beklentilerine göre memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel zamlı maaşlar...
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranları 6 aylık enflasyon neticesinde belirleniyor.
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Ekim ayı verilerinin açıklanmasıyla dört aylık enflasyon netleşti. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı.
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