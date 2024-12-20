Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekliler, maaşlarına yapılacak zam oranını merak etti. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı için sadece aralık ayı verisi kaldı. Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre piyasaların enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellendi, memur ve emeklinin zam hesabı değişti. İşte memur ve emekliler için 2025 yılı zam senaryosu...
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranlarında 6 aylık enflasyon oranı belirleyici oluyor.
2 | 10
Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.
3 | 10