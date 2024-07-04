"Enflasyon, her zaman ve her yerde parasal bir olgudur!" Monetarizm nedir?
Monetarizm ya da diğer adıyla parasalcılık, üretim fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktörün “para” olduğunu savunan çağdaş iktisadi düşüncedir. Peki, monetarizm hangi ekonomist tarafından geliştirilmiştir? Monetarizmin temel ilkeleri nelerdir? İşte, monetarizme dair detaylar…
Monetarizm
1929 Buhranı sonucu eksik istihdama yönelik açıklamaları ile ün kazanmış olan Keynesyen ekonomi 1940’lı yıllardan itibaren eleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle Chicago Üniversitesi mensubu ekonomistlerden Milton Friedman ve çevresindeki ekonomistlerin alternatif görüşleri, 1970’lerde ortaya çıkan stagflasyon krizinin Keynesci politikalarla çözümlenememesi durumunda yükselişe geçerek ekonomideki Monetarizm-Keynesyen ekonomi tartışmalarını doğurmuştur. Monetarizm, Keynesyen teorinin parayı ve fiyatlar genel seviyesindeki değişiklikleri ihmal eden analizlerine tepki olarak doğmuştur.
Monetarizm, Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman tarafından geliştirilen bir teoridir. Friedman, 1976 yılında “Paranın Miktar Teorisi Üzerine Çalışmalar” başlığı altında, monetarizmin temel ilkelerini ortaya koymuştur.
"Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur"
Monetarizm, esasen çağdaş iktisadi sorunlardan biri olan enflasyon konusu üzerinde durmuştur. Monetarizm, enflasyonun temel nedeni olarak para arzının hükümetlerce aşırı ölçüde artırılmasını görmektedir. Monetaristlere göre, ekonomideki istikrarsızlıkların birçoğu parasal kökenlidir. Friedman, monetarizmin bu görüşünü “Enflasyon, her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” sözü ile özetlemiştir.
Monetarizmin temel ilkeleri
Monetarizmin temel ilkelerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Para arzındaki büyüme oranı ile nominal gelirin büyüme oranı arasında çok kesin olmamakla birlikte bir ilişki bulunmaktadır.
Bu ilişki çok kesin değildir. Çünkü para arzındaki artışların geliri etkilemesi zaman alır. Ayrıca, bunun ne kadar süreceği de belli değildir.