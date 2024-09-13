Enflasyon nedir? Enflasyonu azaltmanın yolları!

Parasal otoriteler üzerindeki politik baskı ise parasal artış isteyen baskı gruplarının harcama taleplerinin çok yüksek olmasına veya enflasyonun marjinal maliyetinin hükümet ve baskı grubu için düşük olmasına göre belirlenecektir. Politik karar alıcıların enflasyonun pozitif reel etkilerinden yararlanabilmek için istikrarlı para politikası izleme yönünde verdikleri taahhütlerinden vazgeçme dürtüleri bulunması nedeniyle enflasyon bir taahhüt sorunudur. Eğer politik karar alıcıların gelecekteki bu tür bir vazgeçme ihtimalleri kısıtlanabilirse daha güvenilir olacaklar ve böylelikle düşük enflasyon düzeyleri de sağlanabilecektir.