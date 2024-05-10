Enflasyon raporu açıklandı, beklentiler değişti! Memur ve emekli zammında yeni tahmin
Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi ilk tahmine göre 2 puan artış göstererek yüzde 38’e revize edildi. Peki son enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilere ne kadar maaş zammı yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte çarpıcı tahmin...
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Fatih Karahan, “2024 yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 38’e çektik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırası ile yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz” dedi.
Enflasyonda zirve beklentisini de açıklayan Karahan, “Zirveyi Mayıs ayında göreceğiz. Şu anki hesaplamalarımıza göre baz etkisinin de etkisiyle 25 metreküpün altındaki kullanımın ücretsiz olması sonlanacak. Bunların etkisiyle diğer fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonda zirvenin 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıs ayından itibaren düşmeye başlayacak” dedi.
Peki son açıklanan enflasyon raporunun ardından memur ve emeklilere Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36’dan yüzde 38’e çıkardı. Bunun sinyallerini zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vermişti. Yüzde 40’ın psikolojik bir sınır olduğunu söylemişti. Biz de sene sonu itibarıyla yüzde 40’a yakınsayan bir enflasyon görebiliriz.