Enflasyon raporu açıklandı, beklentiler değişti! Memur ve emekli zammında yeni tahmin

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36’dan yüzde 38’e çıkardı. Bunun sinyallerini zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vermişti. Yüzde 40’ın psikolojik bir sınır olduğunu söylemişti. Biz de sene sonu itibarıyla yüzde 40’a yakınsayan bir enflasyon görebiliriz.