Enflasyon tahmini değişti: Emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarında yeni senaryolar
Orta Vadeli Program'da enflasyon hedefi yukarı yönlü revize edildi. Bu yıl sonu için enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseldi. OVP'deki enflasyon tahmininin ardından milyonlarca emekli, maaşına ne kadar zam yapılacağını, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte emekli zammında muhtemel senaryolar...
Ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizilirken, enflasyon beklentilerinde güncellemeye gidildi.
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ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
OVP'ye göre 2024 yılı için enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi.
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Gelecek yılın (2025) enflasyon tahmini yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e çıkarıldı.
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