Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti: Memur ve emeklinin yeni zamlı maaşı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'nın enflasyon verileri ve toplu sözleşme teklifleri hesapları değiştirdi. Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Hesaplar yeniden yapıldı. İşte milyonları ilgilendiren yeni zam hesabı...
Milyonlarca emekli ve memur Ankara'da yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyor. Memurların taleplerine karşılık hükümet ikinci talebini de iletti.
1 | 18
Bu arada Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporu ile yıl sonu hedeflerini açıkladı. Bu yeni oranlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesapları da değişti.
3 | 18