Enflasyonda son 10 yılda ağırlıklar ve fiyatlar nasıl değişti?

2016’dan 2026’ya uzanan süreçte gıdadan konuta, ulaştırmadan eğitime kadar 12 ana harcama grubunda yaşanan değişim hem enflasyon dinamiklerini hem de vatandaşın bütçesindeki dönüşümü ortaya koyuyor. TÜFE kapsamındaki ana harcama gruplarında son 10 yılda ağırlıkların ve fiyat hareketlerinin nasıl değiştiğini kalem kalem inceleyebilirsiniz.