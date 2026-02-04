Enflasyonda son 10 yılda ağırlıklar ve fiyatlar nasıl değişti?
TÜİK’in TÜFE’de ağırlık değişimi 2026’nın ilk enflasyon verisiyle birlikte tartışma konusu oldu. Ana harcama gruplarında 2016’dan bu yana ağırlıklar ve endeks değişimi nasıl oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 yılıyla birlikte Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetinde yaptığı ağırlık değişiklikleri, enflasyonun nasıl ölçüldüğü ve hangi harcama kalemlerinin fiyat artışlarını daha fazla etkilediği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Peki son 10 yılda tüketicinin bu harcama gruplarında ağırlıklar nasıl değişti? Ana harcama gruplarında ağırlıklar artarken veya azalırken, aynı dönemde fiyat endeksleri nasıl bir seyir izledi?
2016’dan 2026’ya uzanan süreçte gıdadan konuta, ulaştırmadan eğitime kadar 12 ana harcama grubunda yaşanan değişim hem enflasyon dinamiklerini hem de vatandaşın bütçesindeki dönüşümü ortaya koyuyor. TÜFE kapsamındaki ana harcama gruplarında son 10 yılda ağırlıkların ve fiyat hareketlerinin nasıl değiştiğini kalem kalem inceleyebilirsiniz.