Enflasyonun ekonomiye olumsuz etkileri nelerdir?
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eder. Enflasyonun orta ve uzun sayılabilecek sürelerde devamlılığı ekonomiyi olumsuz etkiler. Peki, enflasyonun ekonomiye olumsuz etkileri nelerdir? İşte detaylar...
Enflasyonun satın alma üzerine etkisi
Bireylerin elde ettiği gelir, nominal gelir ve reel gelir olmak üzere ikiye
ayrılır. Nominal gelir, para olarak elde edilen gelirdir. Reel gelir ise, gelirin satın alma gücünü
ifade eder. Enflasyon dönemlerinde parasal gelir sabit kalıyorsa mal ve hizmetlerin fiyatları sürekli arttığı için parasal gelirin satın alabileceği mal ve hizmet miktarı da azalacaktır. Eğer
parasal gelir enflasyon oranında artırabilirse satın alma gücü değişmeyecektir.
Enflasyonun tasarruf üzerine etkisi
Enflasyon tasarrufları azaltır harcamaları hızlandırır. Enflasyon dönemlerinde düşük ve
orta gelir grupları faiz oranının enflasyon oranı altında kalacağı endişesiyle tasarruflarını faize
yatırmaktansa harcama yoluna gider. Bu durum bir yandan tüketim malları fiyatlarını
yükseltirken öte yandan düşük ve orta gelir gruplarının tasarruftan kaçmasına yol açar. Yüksek
gelir grubu enflasyon döneminde daha da zenginleşeceği için tasarruflarını çoğaltır. Ancak bu
tasarruflar yatırımlara yönelmeyip arsa, altın, döviz gibi spekülatif alanlara kaçar.
Enflasyonun dış ticaret dengesi üzerine etkisi
Enflasyon dönemlerinde iç fiyatlar yükselirken ithal mallar ucuzlar. Başka bir deyişle
bir malı yurt içinden satın almaktansa dış ülkelerden satın almak daha ucuz hale gelir. Bu
durumda ithalat artar ihracat azalır böylece dış ticaret dengesi açık verir.
Ödemeler dengesi üzerindeki bu olumsuz etki ekonomi üzerinde daraltıcı ve eğer cari işlemler dengesinde bir açık varsa bu açığı artırıcı etki
yaratacaktır. Cari işlemler açığı daha çok dış borç ile finanse edilmekte ve bu da ülkenin dış
borç stokunu artırmaktadır.
Enflasyonun faizler üzerine etkisi
Enflasyon faiz oranlarını yükseltir. Dolayısıyla yüksek faizler yeni yatırımların
yapılmasında caydırıcı rol oynar ve yatırımların azalması işsizliği ve yoksulluğu artırır.