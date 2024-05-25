Enflasyonun ekonomiye olumsuz etkileri nelerdir?

Enflasyonun dış ticaret dengesi üzerine etkisi

Enflasyon dönemlerinde iç fiyatlar yükselirken ithal mallar ucuzlar. Başka bir deyişle

bir malı yurt içinden satın almaktansa dış ülkelerden satın almak daha ucuz hale gelir. Bu

durumda ithalat artar ihracat azalır böylece dış ticaret dengesi açık verir.

Ödemeler dengesi üzerindeki bu olumsuz etki ekonomi üzerinde daraltıcı ve eğer cari işlemler dengesinde bir açık varsa bu açığı artırıcı etki

yaratacaktır. Cari işlemler açığı daha çok dış borç ile finanse edilmekte ve bu da ülkenin dış

borç stokunu artırmaktadır.