Enflasyonun nedeni nedir? Enflasyon nasıl ölçülür?
İçtiğiniz kahvenin fiyatı yükselmeye başladığında veya haftalık market faturanızda bir artış fark ettiğinizde, enflasyon yaşıyorsunuz demektir. Enflasyon, bir ekonominin genel mal ve hizmet fiyatlarının sürekli ve istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği ekonomik olgudur.
Enflasyonun nedeni nedir?
Enflasyon genellikle arz ve talep arasındaki dengesizliğin bir sonucu olabilir. Örneğin, ürün ve hizmetlere olan talep, arzı aşmaya başladığında fiyatlar yükselir ve bu da daha yüksek enflasyona yol açar. Öte yandan, arz talebi aşmaya başlarsa fiyatlar düşebilir ve deflasyona neden olabilir. Üretim maliyetlerinin artması, işletmelerin ürün üretmesini veya hizmet sağlamasını daha maliyetli hale getirerek fiyatları da şişirebilir. Üretim maliyetleri daha sonra tüketiciye yansıtılır.
Merkez bankaları genellikle faiz oranlarını enflasyona göre ayarlar. Faiz oranlarını yükseltmek ve düşürmek ekonomideki enflasyonist baskıları yönetmeye yardımcı olabilir.
Enflasyon beklentileri
Enflasyon beklentileri, hanelerin ve firmaların gelecekteki fiyat artışları hakkındaki inançlarıdır. Enflasyon beklentisi önemlidir, çünkü gelecekteki fiyat artışları hakkındaki beklentiler, gerçek enflasyon sonuçlarını etkileyebilecek mevcut ekonomik kararları etkileyebilir.
Örneğin, firmalar gelecekteki enflasyonun daha yüksek olmasını bekler ve bu inançlara göre hareket ederse, mal ve hizmetlerinin fiyatlarını daha hızlı bir oranda artırabilirler. Benzer şekilde, çalışanlar gelecekteki enflasyonun daha yüksek olmasını beklerse, satın alma güçlerinde beklenen kaybı telafi etmek için daha yüksek ücretler talep edebilirler. Bazen 'enflasyon psikolojisi' olarak adlandırılan bu davranışlar, enflasyon hakkındaki beklentilerin kendi kendini gerçekleştiren hale gelmesi için daha yüksek bir gerçek enflasyon oranına katkıda bulunabilir.