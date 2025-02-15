Enflasyonun nedeni nedir? Enflasyon nasıl ölçülür?

Örneğin, firmalar gelecekteki enflasyonun daha yüksek olmasını bekler ve bu inançlara göre hareket ederse, mal ve hizmetlerinin fiyatlarını daha hızlı bir oranda artırabilirler. Benzer şekilde, çalışanlar gelecekteki enflasyonun daha yüksek olmasını beklerse, satın alma güçlerinde beklenen kaybı telafi etmek için daha yüksek ücretler talep edebilirler. Bazen 'enflasyon psikolojisi' olarak adlandırılan bu davranışlar, enflasyon hakkındaki beklentilerin kendi kendini gerçekleştiren hale gelmesi için daha yüksek bir gerçek enflasyon oranına katkıda bulunabilir.