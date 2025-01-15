Engelli emeklilik şartlarında yeni düzenleme! 1 Aralık 2008 öncesi SSK'lılar için önemli değişiklik
Engelli emeklilik şartları değişti! Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.
Engelli bireylerin emeklilik koşulları, 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası sigorta başlangıç tarihine göre farklılık göstermektedir.
Mevcut uygulamada, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan engelliler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği engellilik oranlarına göre vergi indirim belgesi alarak yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyorlardı.
Genel Sağlık Sigortası’na dair düzenlemeleri de kapsayan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.