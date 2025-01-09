Engelli emeklilikte yeni düzenleme: 1 Ekim 2008 öncesi SSK’lılar için önemli değişiklik!
Meclis, engelli emeklilik şartlarını değiştiren yeni düzenlemeyi kabul etti. Buna göre, 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olan engelli SSK’lıların emeklilik işlemlerinde artık tek yetkili kurum SGK olacak. Vergi indirim belgesine dayalı emeklilik başvurusu ise kaldırıldı.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
Yeni düzenlemeyle, 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan engelli SSK’lıların (4A) emeklilik şartları değişti. Artık engelli emeklilik sürecinde tek yetkili kurum SGK olacak.
VERGİ İNDİRİM BELGESİ DÖNEMİ SONA ERDİ
Mevcut uygulamada 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği engellilik derecelerine göre vergi indirim belgesi alarak yaş şartı olmadan emekli olabiliyordu.