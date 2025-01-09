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  4. Engelli emeklilikte yeni düzenleme: 1 Ekim 2008 öncesi SSK’lılar için önemli değişiklik!

Engelli emeklilikte yeni düzenleme: 1 Ekim 2008 öncesi SSK’lılar için önemli değişiklik!

Meclis, engelli emeklilik şartlarını değiştiren yeni düzenlemeyi kabul etti. Buna göre, 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olan engelli SSK’lıların emeklilik işlemlerinde artık tek yetkili kurum SGK olacak. Vergi indirim belgesine dayalı emeklilik başvurusu ise kaldırıldı.

Engelli emeklilikte yeni düzenleme: 1 Ekim 2008 öncesi SSK’lılar için önemli değişiklik! - Sayfa 1

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

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Engelli emeklilikte yeni düzenleme: 1 Ekim 2008 öncesi SSK’lılar için önemli değişiklik! - Sayfa 2

Yeni düzenlemeyle, 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan engelli SSK’lıların (4A) emeklilik şartları değişti. Artık engelli emeklilik sürecinde tek yetkili kurum SGK olacak.

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Engelli emeklilikte yeni düzenleme: 1 Ekim 2008 öncesi SSK’lılar için önemli değişiklik! - Sayfa 3

VERGİ İNDİRİM BELGESİ DÖNEMİ SONA ERDİ

Mevcut uygulamada 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği engellilik derecelerine göre vergi indirim belgesi alarak yaş şartı olmadan emekli olabiliyordu.

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Engelli emeklilikte yeni düzenleme: 1 Ekim 2008 öncesi SSK’lılar için önemli değişiklik! - Sayfa 4

 Ancak yeni düzenleme ile vergi indirim belgesi esasına dayalı sistem kaldırıldı. Artık emeklilik işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışma gücü kaybı oranına göre yürütülecek.

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