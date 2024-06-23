Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak, araç alım desteği verilecek

Araç alan engellinin yardımları kesilecek

Araç almak isteyen engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuracak. Çok yoksul olduğunu belgeleyenlere araç alım desteği yapılacak. Ancak araç aldığı için yoksul engellinin diğer yardımları kesilecek.