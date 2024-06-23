Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak, araç alım desteği verilecek
Engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkı tümden kaldırılıyor. Engellilere ÖTV muafiyeti yerine Aile Bakanlığı tarafından sınırlı araç alım desteği verilecek, diğer yardımlar kesilecek. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
İktidarın hazırladığı yeni vergi paketinde engellilere sağlanan ÖTV’siz (Özel Tüketim Vergisi) araç alma hakkının tümden iptal edilmesini öngören bir maddenin de olduğu ortaya çıktı. Vergi paketi taslağına göre, engelliye ÖTV’siz araç uygulaması tümden kaldırılacak.
Araç alan engellinin yardımları kesilecek
Araç almak isteyen engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuracak. Çok yoksul olduğunu belgeleyenlere araç alım desteği yapılacak. Ancak araç aldığı için yoksul engellinin diğer yardımları kesilecek.
Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği (AEBD) Başkanı Burhan Gümrükçü, yeni düzenleme için, "Bu apaçık engellinin ÖTV’siz araç alma hakkını yok etmektir. Savurganlığı bitirdiniz de bir tek engellinin aracı mı gözünüze battı?" dedi.
Sözcü gazetesinin haberine göre; iktidarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getireceği vergi paketinde, engellilerin ÖTV’siz araç alımının sınırlandırılması amacıyla iki alternatifli madde yer alıyor.