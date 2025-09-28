Enka, Ebebek, Altınkılıç, Oyak, Desa... Ekim ayı temettü takvimi belli oldu! İşte ödeme tarihleri
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin temettü ödeme rakamları ve tarihleri gelmeye devam ediyor. 2025 yılında Ekim ayı boyunca hissedarlarına ödemeye yapacak şirketler de belli oldu.
Bu hafta ödemeye yapacak şirketleri Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.,Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ve Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. olarak duyurmuştuk.
2025 Ekim ayı temettü ödemesi yapacak şirketler de belli oldu. İşte ödeme yapılacak tarihler ve miktarları...
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
(ENKAI)
Hisse başı brüt temettü: 0,8333333 TL
Hisse başı net temettü: 0,7083333 TL
Ödeme tarihi: 8 Ekim 2025