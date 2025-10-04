  1. Ekonomim
  4. Enka İnşaat'ın ödeme takvimi belli oldu! İşte verilecek miktar ve hesaplara geçeceği tarih

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI), 2025 yılı temettü dağıtım programı kapsamında ikinci taksit ödemesinin tarihi ve ödenecek temettü miktarı belli oldu.

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI), ikinci taksit temmettü ödemesini 8 Ekim’de yapacak. 

Yatırımcılar hisse başına alacağı miktarlar da belli oldu. 

ENKA yatırımcılarının beklediği temettü ödemesi takvimi belli oldu.

Ne kadar temettü dağıtılacak?
Şirketin açıklamasına göre yatırımcılara hisse başına brüt 0,8333333 TL ödenecek.

