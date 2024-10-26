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  4. EPDK’dan kritik karar, 10 milyon abone etkilenecek! Elektriğe gizli zam yolda!

EPDK’dan kritik karar, 10 milyon abone etkilenecek! Elektriğe gizli zam yolda!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitlerini değiştirdi. Yeni tarife elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde kullanımının gerçek maliyetler üzerinden hesaplanmasını içeriyor. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu EPDK’nın yeni tarifesi ile gizli zam yapıldığını söyledi.

EPDK’dan kritik karar, 10 milyon abone etkilenecek! Elektriğe gizli zam yolda! - Sayfa 1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitlerini güncelledi. Yeni tarifede abonelerin belli bir kullanım limiti üzerinde hesaplamanın değişeceğini gösteriyor.

 

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EPDK’dan kritik karar, 10 milyon abone etkilenecek! Elektriğe gizli zam yolda! - Sayfa 2

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu EPDK’nin yeni tarifesi ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

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EPDK’dan kritik karar, 10 milyon abone etkilenecek! Elektriğe gizli zam yolda! - Sayfa 3

Babuşçu, güncel tarife ile kullanım limitini aşanların faturalarına zam yansıyacağını ifade etti.

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EPDK’dan kritik karar, 10 milyon abone etkilenecek! Elektriğe gizli zam yolda! - Sayfa 4

Elektiriğe gizli zam mı yapıldı?

EPDK’nın 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne göre abonelerin tüketim miktarına göre faturaları değişecek.

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