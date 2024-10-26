EPDK’dan kritik karar, 10 milyon abone etkilenecek! Elektriğe gizli zam yolda!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitlerini değiştirdi. Yeni tarife elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde kullanımının gerçek maliyetler üzerinden hesaplanmasını içeriyor. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu EPDK’nın yeni tarifesi ile gizli zam yapıldığını söyledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitlerini güncelledi. Yeni tarifede abonelerin belli bir kullanım limiti üzerinde hesaplamanın değişeceğini gösteriyor.
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Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu EPDK’nin yeni tarifesi ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
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Babuşçu, güncel tarife ile kullanım limitini aşanların faturalarına zam yansıyacağını ifade etti.
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