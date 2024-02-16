Erdoğan oranı açıkladı, Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Her yıl iki kere ödenen emekliye bayram ikramiyesine zam geldi. 2 bin lira olarak uygulanan emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapılacak. Söz konusu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Peki, zamlı bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak?

Emeklilere ilk defa 2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ye, geçen yıl bayram öncesi de 2.000 TL’ye çıkartılmıştı. 1 | 6

Erdoğan zammı duyurdu: Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Partisinin Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira yapılacağını duyurdu. 2 | 6

Emeklinin bayram ikramiyesine zam düzenlemesi Meclis'ten ne zaman geçecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme yargı paketi içerisinde Meclis'e geldi.

AK Parti’nin Meclise sunduğu 43 maddelik yargı paketi gelecek hafta Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Emeklilerin 3 bin liraya çıkarılacak bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifi yerel seçimler öncesi Meclis çalışmalarına ara vermeden Mart ayından önce kanunlaştırılacak. 3 | 6