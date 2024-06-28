Erdoğan talimat verdi, çalışma başlatılıyor: Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği, hükümetin dar ve orta gelirlilerin konuta erişimi için çalışma başlatacağı iddia edildi. Çalışmaya göre yeni finansal formüllerin üretilmesi için hazırlık yapılacak. Hazine Bakanlığı ile TOKİ sahaya inecek, kapsamlı bir destek paketi oluşturulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci kapsamlı bir rapor sundu.
VEKİLLERLE GÖRÜŞÜLDÜ, RAPOR HAZIRLANDI
Nihat Zeybekci, MYK öncesi yaptığı hazırlıkta Türkiye'nin 7 bölgesinden milletvekilleri ile görüşerek, vatandaşların acil ihtiyaçlarının yer aldığı bir rapor hazırladı.
Raporda, dar ve orta gelirli vatandaşların konut alımında yaşadığı sorunlar ve bunun için alınması gereken önlemler de yer aldı.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Vatandaşın konut problemi, finansa erişim talepleri, öneri ve istekleri MYK üyelerine kapsamlı şekilde anlatıldı.