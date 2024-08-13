Erdoğan'ın uyarısı üzerine harekete geçildi: O iller mercek altında, Evlilik Kredisi de masada
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları harekete geçirdi. En yüksek boşanma ve en düşük doğum oranına sahip iller mercek altına alındı. Bakanlığın masadaki çözüm önerilerinden biri de Evlilik Kredisi...
Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden, "Toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2.38 çocukken, 2023'te 1.51 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altında kaldığını gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bu veri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da nüfusun kendi kendini yenileme eşiği olan 2.1'in altına düştüğüne dikkat çekerek, "Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, felakettir" uyarısını yapması üzerine birbiri ardına politikalar hazırlanmaya başlandı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye nüfusu için harekete geçen Aile Bakanlığı, konuya birkaç koldan çözüm önerileri ve politikalarla yaklaştı.