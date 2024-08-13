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  4. Erdoğan'ın uyarısı üzerine harekete geçildi: O iller mercek altında, Evlilik Kredisi de masada

Erdoğan'ın uyarısı üzerine harekete geçildi: O iller mercek altında, Evlilik Kredisi de masada

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları harekete geçirdi. En yüksek boşanma ve en düşük doğum oranına sahip iller mercek altına alındı. Bakanlığın masadaki çözüm önerilerinden biri de Evlilik Kredisi...

Erdoğan'ın uyarısı üzerine harekete geçildi: O iller mercek altında, Evlilik Kredisi de masada - Sayfa 1

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden, "Toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2.38 çocukken, 2023'te 1.51 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altında kaldığını gösterdi.

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Erdoğan'ın uyarısı üzerine harekete geçildi: O iller mercek altında, Evlilik Kredisi de masada - Sayfa 2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bu veri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

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Erdoğan'ın uyarısı üzerine harekete geçildi: O iller mercek altında, Evlilik Kredisi de masada - Sayfa 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da nüfusun kendi kendini yenileme eşiği olan 2.1'in altına düştüğüne dikkat çekerek, "Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, felakettir" uyarısını yapması üzerine birbiri ardına politikalar hazırlanmaya başlandı.

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Erdoğan'ın uyarısı üzerine harekete geçildi: O iller mercek altında, Evlilik Kredisi de masada - Sayfa 4

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye nüfusu için harekete geçen Aile Bakanlığı, konuya birkaç koldan çözüm önerileri ve politikalarla yaklaştı.

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