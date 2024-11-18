Erken emekli olmak isteyenler dikkat! 1800 prim günü yeterli: İşte şartları

ENGELLİ EMEKLİLİĞİ

Çalışma gücünün belirli bir oranında kayıp yaşanması durumunda, sigortalıların yaş şartı olmaksızın emekli olma hakkı doğuyor. Ancak gerekli sigortalılık süresi ve prim gün sayısı engellilik oranına göre değişiklik gösteriyor.



MALULEN EMEKLİLİK

İş kazası, meslek hastalığı veya ağır sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünün %60 veya daha fazlasını kaybeden bireyler için geçerli. Bu sistemde en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 prim gün şartı aranıyor.