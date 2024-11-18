Erken emekli olmak isteyenler dikkat! 1800 prim günü yeterli: İşte şartları
Erken emeklilik, çalışma hayatında belirli koşulları karşılayan bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle engelli emekliliği ve malulen emeklilik kapsamında, iş gücü kaybı yaşayan vatandaşlar erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu tür emekliliklerde yaş şartı aranmazken, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi kriterler ise sigortalılık türüne göre farklılık gösteriyor.
Sosyal güvenlik sistemi, belirli koşulları karşılayan vatandaşlara erken emeklilik hakkı sunuyor. Bu kapsamda öne çıkan iki ayrı emeklilik sistemi bulunuyor: Engelli emekliliği ve malulen emeklilik. Ancak bu iki sistem arasında hem başvuru şartları hem de süreç bakımından önemli farklar var.
ENGELLİ EMEKLİLİĞİ
Çalışma gücünün belirli bir oranında kayıp yaşanması durumunda, sigortalıların yaş şartı olmaksızın emekli olma hakkı doğuyor. Ancak gerekli sigortalılık süresi ve prim gün sayısı engellilik oranına göre değişiklik gösteriyor.
MALULEN EMEKLİLİK
İş kazası, meslek hastalığı veya ağır sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünün %60 veya daha fazlasını kaybeden bireyler için geçerli. Bu sistemde en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 prim gün şartı aranıyor.
Engelli emekliliğinde SSK’lılar, memurlar ve 2008 sonrası Bağ-Kur’lu çalışanlar yüzde 40 ve üzeri engelli raporu ile bu haktan faydalanabiliyor. Ancak belli bir sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması gerekiyor.
NE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ GEREKİYOR?
Engelli emekliliğinde yaş şartı aranmazken, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı belirleyici oluyor. Sigortalılık süresi, çalışmanın yanı sıra sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçen toplam süreyi ifade eder. Bu süre ve prim gün sayısı, sigorta giriş tarihine göre değişir.