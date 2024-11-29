Erken emeklilik sağlayan prim eksiğinde maliyet katlanacak! İhyalar asgari ücretle artacak

Aralık ayı ile beraber milyonların gözü asgari ücret için komisyon toplantılarında olacak. Asgari ücret artışı sadece çalışanları değil, emeklilik bekleyenleri de etkileyecek. Doğum, askerlik borçlanması ve yurt dışı borçlanması ile Bağkur primlerinin ihya maliyeti asgari ücrete endeksli olarak artıyor. Bu da emeklilik için prim hariç tüm şartları taşıyanların ihya maliyetlerini de etkiliyor.