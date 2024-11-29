Erken emeklilik sağlayan prim eksiğinde maliyet katlanacak! İhyalar asgari ücretle artacak
Asgari ücret zammı emeklilik için borçlanma tutarını etkileyecek. Zam oranıyla birlikte askerlik ve doğum borçlanması da yükseltecek. Asgari ücret zammının netleşmesi için borçlanma yapacaklar için prim maliyetleri artacak. Yeni yıl öncesi primini tamamlayan daha karlı çıkacak. 2025 öncesi borçlanma yapan yüzde 30’a yakın daha az ödeme yapacak.
Aralık ayı ile beraber milyonların gözü asgari ücret için komisyon toplantılarında olacak. Asgari ücret artışı sadece çalışanları değil, emeklilik bekleyenleri de etkileyecek. Doğum, askerlik borçlanması ve yurt dışı borçlanması ile Bağkur primlerinin ihya maliyeti asgari ücrete endeksli olarak artıyor. Bu da emeklilik için prim hariç tüm şartları taşıyanların ihya maliyetlerini de etkiliyor.
Yıl başına kadar kadar borçlanma yapanlar en az yüzde 30’a kadar avantajlı olarak borçlanma tutarını ödeme imkanına sahip olacak. Borçlanma tutarı yüksek olduğu için emeklilik için borçlanma başvurusu için paraları cebinde kalacak.
Emeklilik için yaş, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi olmak üzere 3 şart aranıyor. Bunları yerine getiren emekliliği elde edebilirken, devlet prim eksiği olanlara tamamlama imkanı sağlıyor.
Erken emekliliği formülü olarak görülüyor
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olanlarda yaş şartı kaldırılmıştı. Yani bu kişilerin prim ve sigortalılık süresini tamamlaması gerekiyor. Çoğu kişi diğer şartları taşısa da primlerini tamamlamakta zorluk yaşıyor. Bu noktada belli şartlarda borçlanma hakkı tanınıyor.