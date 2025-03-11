Erken emeklilik şartları değişti! Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi ne kadar? İşte detaylar...
Engelli bireyler için sağlanan erken emeklilik hakkı, sosyal güvenlik sisteminin sunduğu önemli avantajlardan biri olarak öne çıkıyor. TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile erken emeklilik şartlarında değişiklik yapıldı. Peki, bu düzenleme kimleri kapsıyor? Erken emeklilik için gerekli prim gün sayısı ve sigortalılık süresi kaç yıl?
Engellilik oranı en az %40 olan sigortalılar, vergi indirimi sayesinde yaş şartı olmadan erken emeklilik imkanına sahip. Ancak bu hak, sigortalının işe giriş tarihine, engellilik oranına ve prim gün sayısına bağlı olarak farklılık gösteriyor.
Malulen emeklilik için, kişinin çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiğini belgeleyen bir sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Bu hakka sahip olanlar, sadece 1.800 prim günü ile emekli olabiliyorlar.
Erken emeklilikte yaş şartı aranmazken, sigortalılık süresi ve prim gün şartları şöyle belirleniyor: