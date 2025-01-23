Erken emeklilikte avantaj! Zamdan etkilenmemek için 3 aylık süreye dikkat: Yüzde 30 tasarruf şansı

ÖDEME TARİHİNE DİKKAT ETMEK ÖNEMLİ

Başvuru yapanlar için ödeme tarihine dikkat etmek büyük önem taşıyor. Ödeme süresini kaçıranların başvuruları geçersiz hale geliyor. Bu nedenle, başvurunun iptal olmaması ve zamlı tutarlar üzerinden ödeme yapmak zorunda kalmamak için tebligat tarihinden itibaren belirlenen sürelerin titizlikle takip edilmesi gerekiyor.