Erken emeklilikte avantaj! Zamdan etkilenmemek için 3 aylık süreye dikkat: Yüzde 30 tasarruf şansı
Eksik primi olanlara toplu ödeme yoluyla emeklilik imkânı sunan borçlanma ve ihya tutarlarında artış gerçekleşti. Ancak, 1 Ocak’tan önce başvuranlar, bu tutarlara uygulanan %30 zamdan etkilenmeyecek.
Eksik primlerini tamamlamak amacıyla borçlanma veya ihya başvurusu yapanlar için ödeme süreci başladı. 2025 yılında brüt asgari ücretin 26.005 TL’ye çıkması, borçlanma ve ihya bedellerinin de yükselmesine neden oldu.
Ancak 2024 sonuna kadar başvurusunu tamamlayanlar, eski tutarlar üzerinden ödeme yapma avantajına sahip olacak ve böylece %30 tasarruf sağlayabilecekler.
Takvim’in haberine göre, 1 Ocak itibarıyla yapılan başvurularda doğum ve askerlik borçlanmasının 1 aylık tutarı 6.400,80 TL’den 8.321,76 TL’ye, yurt dışı borçlanması 9.001,13 TL’den 11.702,48 TL’ye, ihya bedeli ise 6.900,86 TL’den 8.971,89 TL’ye yükseldi. Örneğin, 18 aylık askerlik borçlanmasında 34.577 TL, 2 yıllık çocuk borçlanmasında ise 46.103 TL fark oluştu.
ÖDEME TARİHİNE DİKKAT ETMEK ÖNEMLİ
Başvuru yapanlar için ödeme tarihine dikkat etmek büyük önem taşıyor. Ödeme süresini kaçıranların başvuruları geçersiz hale geliyor. Bu nedenle, başvurunun iptal olmaması ve zamlı tutarlar üzerinden ödeme yapmak zorunda kalmamak için tebligat tarihinden itibaren belirlenen sürelerin titizlikle takip edilmesi gerekiyor.