Erken emeklilikte yeni düzenlemenin ayrıntıları: Ev kadınlarına emeklilik şartları şekilleniyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yeni emeklilik sistemi duyuruldu. Düzenleme SSK, Bağ-Kur prim eşitleme ve ev kadınlarına emeklilik sistemini de içeriyor. Erken emeklilik sisteminin ayrıntıları da netleşmeye başladı. Peki, erken emeklilikten yararlanmanın şartları neler olacak? İşte ayrıntılar...

Ev hanımlarına prim desteğiyle ilgili son durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde açıkladı. Işıkhan, "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim" dedi. 1 | 7

Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız" ifadelerini kullandı. 2 | 7

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler? Sabah'ın haberine göre, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler torba yasa ile çıkacak. Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak. 3 | 7