Erken faiz indirimi ile ilgili kritik uyarı! "Enflasyonla mücadeleyi tehlikeye atar"
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, mevcut koşullarda erken faiz indiriminin enflasyonla mücadeleyi 'kesin bir şekilde' tehdit edeceğini vurguladı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, yaptığı değerlendirmede, gelecek 3 yıllık sürecin temel paradigmalarını ortaya koyan Orta Vadeli Program'ın (OVP), ekonomide öngörülebilirliği artırarak beklentiler için önemli çıpa oluşturacağını söyledi.
Çetinkaya, OVP'nin fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadeleye odaklanmayı sürdüreceğine ve yapısal reformlarla öngörülebilirliği güçlendireceğine işaret ederek, "Son dönemde uygulamaya konulan ekonomi politikaları, Cumhurbaşkanı'mızın da güçlü desteğiyle, yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı." diye konuştu.
"NOT ARTIRIMI DEVAM EDECEK"
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'ye ilişkin art arda gelen olumlu görüşlerin ülkenin doğru yolda olduğunu gösterdiğini dile getiren Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle para politikasındaki net sıkılaşma ve Merkez Bankasının rezervlerindeki son dönemde iyileşme not artırımının devam edeceğini gösteriyor. Diğer taftan, bütçe dengesinde iyileşme ve enflasyonla mücadelede sağlanacak başarıyla yabancıların ülkemize olan ilgisinin daha da artacağını düşünüyorum. Son dönemde uluslararası büyük fonlarla yapılan görüşmelerin ülkemize yatırımların gelmesinde önemli katkılar sağlayacağı aşikardır."