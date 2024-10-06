Erken faiz indirimi ile ilgili kritik uyarı! "Enflasyonla mücadeleyi tehlikeye atar"

"Özellikle para politikasındaki net sıkılaşma ve Merkez Bankasının rezervlerindeki son dönemde iyileşme not artırımının devam edeceğini gösteriyor. Diğer taftan, bütçe dengesinde iyileşme ve enflasyonla mücadelede sağlanacak başarıyla yabancıların ülkemize olan ilgisinin daha da artacağını düşünüyorum. Son dönemde uluslararası büyük fonlarla yapılan görüşmelerin ülkemize yatırımların gelmesinde önemli katkılar sağlayacağı aşikardır."