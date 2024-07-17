Eski bakandan dikkat çeken 'emekliye ek zam' iddiası

"Herhangi bir mağduriyet oluşmayacak"

Güler, "Emekliler ilk maaşlarında 12 bin 500 TL mi alacaklar? Hesaplarına ne zaman yatırılacak?" sorusuna da "Önce komisyon sonra Genel Kurulda kanunlaştıktan sonra da yürütme maddesi herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde bu aydan itibaren olacak şekilde düzenlenecek." karşılığını verdi.