Eski bakandan dikkat çeken 'emekliye ek zam' iddiası
Emekli maaşı zammının belli olmasının ardından eski devlet bakanı Masum Türker bir iddiada bulunarak emekli maaşlarına refah payı zammının yapılacağını söyledi.
6 aylık enflasyonun açıklanmasının ardından emekli kök maaşı 8.018 TL altında kalanlar zamma rağmen sıfır zam almıştı. En düşük emekli aylığı ile ilgili ekonomi yönetimi yaptığı toplantı sonrasında uzlaşılan rakamı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmuştu.
En düşük emekli aylığı açıklandı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.
"Herhangi bir mağduriyet oluşmayacak"
Güler, "Emekliler ilk maaşlarında 12 bin 500 TL mi alacaklar? Hesaplarına ne zaman yatırılacak?" sorusuna da "Önce komisyon sonra Genel Kurulda kanunlaştıktan sonra da yürütme maddesi herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde bu aydan itibaren olacak şekilde düzenlenecek." karşılığını verdi.
Yeni iddia
En düşük emekli aylığının açıklamasından sonra dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.