  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Eski tip ehliyet yenilemede "son 10 gün" uyarısı: İşte ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler

Eski tip ehliyet yenilemede "son 10 gün" uyarısı: İşte ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Peki ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme ücredi nekadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Eski tip ehliyet yenilemede "son 10 gün" uyarısı: İşte ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler - Sayfa 1

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi.

1 | 7
Eski tip ehliyet yenilemede "son 10 gün" uyarısı: İşte ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler - Sayfa 2

Eski tip sürücü belgelerinin bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilenebileceğinin aktarıldığı paylaşımda, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya çıkacağına işaret edildi.

2 | 7
Eski tip ehliyet yenilemede "son 10 gün" uyarısı: İşte ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler - Sayfa 3

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu alma işlemleri şu kanallardan yapılabiliyor:

- randevu.nvi.gov.tr

- ALO 199 hattı

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

3 | 7
Eski tip ehliyet yenilemede "son 10 gün" uyarısı: İşte ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler - Sayfa 4

GERELİ BELGELER ŞUNLAR:

-Eski tip sürücü belgesi

-Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

-1 adet biyometrik fotoğraf

-En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu

-15 TL ödendiğine dair banka dekontu

4 | 7