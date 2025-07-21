Eski tip ehliyet yenilemede "son 10 gün" uyarısı: İşte ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Peki ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme ücredi nekadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi.
Eski tip sürücü belgelerinin bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilenebileceğinin aktarıldığı paylaşımda, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya çıkacağına işaret edildi.
EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu alma işlemleri şu kanallardan yapılabiliyor:
- randevu.nvi.gov.tr
- ALO 199 hattı
-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması