Eski tip ehliyet yenilemek için son 2 gün: Yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025'te sona eriyor. Türkiye genelinde halen eski tip ehliyet kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi, bu tarihe kadar yenileme işlemini tamamlamazsa belgeleri geçersiz sayılacak.

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