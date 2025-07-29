Eski tip ehliyet yenilemek için son 2 gün: Yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?
Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Halen eski tip ehliyet kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi, bu tarihe kadar belgelerini yenilemezse ehliyetleri geçersiz sayılacak.
Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025'te sona eriyor. Türkiye genelinde halen eski tip ehliyet kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi, bu tarihe kadar yenileme işlemini tamamlamazsa belgeleri geçersiz sayılacak.
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Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.
Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama ya da nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu alarak işlemlerini kolayca başlatabiliyor. Gerekli belgeleri hazırlayanlar, nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyet yenileme işlemini tamamlayabiliyor.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
- Sürücü olur ibaresi taşıyan sağlık raporu
- Kimlik ispatına yarar belge (nüfus cüzdanı, pasaport gibi)
- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
Ehliyet harcının ödendiğine dair dekont (mobil bankacılık ile ödenebilir, sistemde görünür)
- Kan grubu belgesi (zorunlu değil)