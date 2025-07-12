Eski tip ehliyetler için son tarih 31 Temmuz: 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödemeyin!
Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi ay sonuna kadar ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, 32 milyon 466 bin 334 kişi yeni tip sürücü belgesini kullanıyor.
Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 211 bin 157 kişinin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmadığı takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak.
Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.