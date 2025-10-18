Eski tip ehliyetler için son tarih yaklaşıyor: 15 TL yerine 7 bin 438 lira ödemek zorunda kalmayın!
İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyen vatandaşları uyardı. 31 Ekim’e kadar başvuru yapılmaması halinde ehliyetler geçersiz sayılacak. Eski tip ehliyetler 31 Ekim 2025’e kadar yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesini yenileme bedeli 7 bin 438 lira 60 kuruşa çıkacak.
A, A1, A2 ve F sınıfı belgeler için bu ücret 3 bin 643 lira, B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G ve M sınıfları için ise 11 bin 235 lira olarak uygulanacak.