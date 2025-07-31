Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son gün: Bugün başvurmayan 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödeyecek
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bugün mesai bitiminde sona erecek. Belgelerin yenilenmesi için mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak.
1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirli aralıklarla hatırlatmalar yaparak son güne bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılara rağmen birçok vatandaş, indirimli değişim için son güne girilirken nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.
Belgelerin yenilenmesi için mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak.