Esnafa 5 yıl erken emeklilik: Peki yeni prim indirimi kimleri kapsayacak, şartları neler?

Emeklilik için gereken prim gün sayısı, çalışılan kuruma göre değişiklik gösteriyor. SSK kapsamında, 1999 öncesinde prim şartı 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken, 1999 sonrası için bu süre 7.000 güne, 2008 sonrasında ise hem kadın hem erkek çalışanlar için 7.200 güne yükseltildi. Emekli Sandığı’na tabi çalışanlarda ise, kadınlar için prim günü 7.200 (20 yıl), erkekler için ise 9.000 gün (25 yıl) olarak uygulanıyor.