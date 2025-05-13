Esnafa 5 yıl erken emeklilik: Peki yeni prim indirimi kimleri kapsayacak, şartları neler?
Milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşın heyecanla beklediği prim indirimi konusu yeniden gündeme geldi. Yasal düzenlemenin önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanıyor. Peki, yeni prim indirimi nasıl uygulanacak ve kimler bu indirimden faydalanabilecek? İşte merakla beklenen detaylar.
Emeklilik için gereken prim gün sayısı, çalışılan kuruma göre değişiklik gösteriyor. SSK kapsamında, 1999 öncesinde prim şartı 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken, 1999 sonrası için bu süre 7.000 güne, 2008 sonrasında ise hem kadın hem erkek çalışanlar için 7.200 güne yükseltildi. Emekli Sandığı’na tabi çalışanlarda ise, kadınlar için prim günü 7.200 (20 yıl), erkekler için ise 9.000 gün (25 yıl) olarak uygulanıyor.
Bağ-Kur kapsamında, 1999 öncesinde emeklilik için prim şartı kadınlar için 7.200 gün, erkekler için ise 9.000 gün olarak belirlenmişti. Ancak 1999 sonrasında, hem kadın hem erkek sigortalılar için prim günü şartı 9.000 olarak eşitlenmiştir.
Birden fazla sigorta kurumuna prim ödeyenler için emeklilik şartları, son 7 yıldaki hizmet süresine göre belirleniyor. Bu süre içinde hangi kurumda daha fazla sigortalılık varsa, emeklilik işlemleri o kurumun kurallarına göre uygulanıyor. Bu hesaplama 1 Ekim 2008 sonrasında çalışanların tüm çalışma hayatında fazla yatırdıkları primlere bakılarak yapılır.
5 YIL ERKEN EMEKLİ OLMA ŞANSI
Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesi, özellikle 1 milyon küçük esnaf ve çiftçiyi ilgilendiriyor.Bu düzenleme sayesinde Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçiler prim günlerini 7.200 güne tamamlayarak yaklaşık 5 yıl erken emekli olabilecekler.