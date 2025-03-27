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  4. Esnafa 5 yıl erken emeklilik yeniden gündemde: Nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak?

Esnafa 5 yıl erken emeklilik yeniden gündemde: Nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak?

Milyonlarca Bağ-Kur'lunun merakla beklediği prim indirimi yeniden gündeme geldi. Yasal düzenlemenin önümüzdeki dönemde TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Peki prim indirimi nasıl uygulanır, prim indiriminden kimler yararlanır? İşte detaylar...

Esnafa 5 yıl erken emeklilik yeniden gündemde: Nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak? - Sayfa 1

2008 yılında yapılan reform ile tüm kurumlar (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Ancak bu üç kurum arasında henüz bir norm birliği sağlanamadı.

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Esnafa 5 yıl erken emeklilik yeniden gündemde: Nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak? - Sayfa 2

Özellikle prim şartı arasında önemli farklar var. Farkın giderilmesi için Bağ-Kur'lıya prim indirimi gündeme gelmişti. TBMM'ye düzenlemenin gelmesi beklenirken cevap bekleyen sorular var. İşte Sabah Gazetesi'nin haberine merak edilen soruların yanıtları:

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Esnafa 5 yıl erken emeklilik yeniden gündemde: Nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak? - Sayfa 3

Prim şartları nasıl belirleniyor?

SSK'da 1999 öncesi için prim şartı 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken bu tarihten sonra 7 bin güne, 2008'den sonra ise kadın erkek tüm çalışanlarda 7.200 güne çıktı. Emekli Sandığı'nda ise kadınlar 7.200 gün (20 yıl), erkekler ise 9 bin gün (25 yıl) prim ödüyor. Bağ-Kur'lular için ise prim şartları 1999 öncesinde kadınlarda 7.200 gün erkeklerde 9 bin gün, sonrasında ise hem kadın hem erkeklerde 9 bin gün olarak uygulanıyor.

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Esnafa 5 yıl erken emeklilik yeniden gündemde: Nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak? - Sayfa 4

Farklı kurumlarda çalışan ne yapacak?

Üç kurumdan ayrı ayrı çalışması olanlar için hangi kurumdan emekli olacağı son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılarak belirleniyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurum daha fazla ise yani 3.5 yıl (1.261 gün) nereden prim yatırılmış ise o kurumun şartlarında emeklilik işlemi yapılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında tüm çalışma hayatında fazla yatırılan primlere bakılıyor.

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