Esnafa 5 yıl erken emeklilik yeniden gündemde: Nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak?
Milyonlarca Bağ-Kur'lunun merakla beklediği prim indirimi yeniden gündeme geldi. Yasal düzenlemenin önümüzdeki dönemde TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Peki prim indirimi nasıl uygulanır, prim indiriminden kimler yararlanır? İşte detaylar...
2008 yılında yapılan reform ile tüm kurumlar (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Ancak bu üç kurum arasında henüz bir norm birliği sağlanamadı.
Özellikle prim şartı arasında önemli farklar var. Farkın giderilmesi için Bağ-Kur'lıya prim indirimi gündeme gelmişti. TBMM'ye düzenlemenin gelmesi beklenirken cevap bekleyen sorular var. İşte Sabah Gazetesi'nin haberine merak edilen soruların yanıtları:
Prim şartları nasıl belirleniyor?
SSK'da 1999 öncesi için prim şartı 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken bu tarihten sonra 7 bin güne, 2008'den sonra ise kadın erkek tüm çalışanlarda 7.200 güne çıktı. Emekli Sandığı'nda ise kadınlar 7.200 gün (20 yıl), erkekler ise 9 bin gün (25 yıl) prim ödüyor. Bağ-Kur'lular için ise prim şartları 1999 öncesinde kadınlarda 7.200 gün erkeklerde 9 bin gün, sonrasında ise hem kadın hem erkeklerde 9 bin gün olarak uygulanıyor.
Farklı kurumlarda çalışan ne yapacak?
Üç kurumdan ayrı ayrı çalışması olanlar için hangi kurumdan emekli olacağı son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılarak belirleniyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurum daha fazla ise yani 3.5 yıl (1.261 gün) nereden prim yatırılmış ise o kurumun şartlarında emeklilik işlemi yapılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında tüm çalışma hayatında fazla yatırılan primlere bakılıyor.