Esnafa ve gençlere sıfır faizli kredinin detayı belli oldu: İşte öncelikli meslekler

Öte yandan, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği vb.) faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkârlara, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden faydalananlar hariç olmak üzere 300 bin liraya kadar KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı’nı ya da İleri Girişimci Destek Programı’nı bitiren ve başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında bu kapsamda bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılacak krediler ile bakiyesi bu tarihler arasına devreden kredilere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.