Esnek çalışma için 4 yeni model masada! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye’de NEET (ne eğitimde ne de istihdamda olan) gençlerin sayısı 3 milyonu aşarken, 15-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 16,1 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı, önceki çeyreğe göre 1,4 puan artarak yüzde 28’e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin toplam oranı yüzde 18,5 olurken, potansiyel işgücü ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.