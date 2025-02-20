Esnek çalışma için 4 yeni model masada! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Uzaktan ve esnek çalışma düzenlemeleri için 4 yeni öneri masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu alandaki mevzuat çalışmaları üzerinde yoğunlaşırken, atıl işgücünü istihdama dahil etmek ve iş gücü katılımını artırmak amaçlanıyor...
Türkiye’de milyonlarca kişi farklı sebeplerle işgücüne katılamıyor. Kimi bordrolu çalışmayı tercih etmezken, kimileri de eğitim, özel sorumluluklar veya annelik gibi nedenlerle haftalık 45 saatlik çalışma düzenine uyum sağlayamıyor. Ancak esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması, bu grubun iş dünyasına kazandırılması için bir çözüm olarak öne çıkıyor.
TÜİK’in 2024 yılı son çeyreğine ait istihdam verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işgücü, bir önceki çeyreğe göre 118 bin kişi artarak 35 milyon 835 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 54.2’ye yükselirken, erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise 36.8 oldu.
Türkiye’de NEET (ne eğitimde ne de istihdamda olan) gençlerin sayısı 3 milyonu aşarken, 15-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 16,1 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı, önceki çeyreğe göre 1,4 puan artarak yüzde 28’e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin toplam oranı yüzde 18,5 olurken, potansiyel işgücü ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.
Uzmanlar, esnek çalışma modellerinin gençlerin iş hayatına dahil olmasını kolaylaştıracağını vurguluyor. Hibrit ve uzaktan çalışma imkanlarının yaygınlaşmasıyla, gençlerin iş dünyasına daha hızlı adapte olabileceği, dijital yetkinliklerin gelişmesiyle kısa vadeli projelerde ve serbest çalışma alanlarında daha aktif rol alabilecekleri öngörülüyor.