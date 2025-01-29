Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu: Peki hangi sektörler kapsamda? Uzman isim yanıtladı
Hükümet, esnek çalışma modelleri için nihayet harekete geçti. Uzun süredir beklenen düzenlemenin ayrıntılarını Mali Müşavir Murat Bal açıkladı.
Çalışma hayatında büyük bir değişiklik yaklaşıyor. Uzun zamandır konuşulan esnek çalışma modeli sonunda uygulanmaya başlıyor. Bu yeni sistemde, haftada 4 gün çalışma fırsatı sunulacak ve çalışanlar, toplam 40 saatlik mesailerini 8 saat yerine 4 gün boyunca 10 saat çalışarak tamamlayabilecek. Peki, esnek çalışma modeli nasıl işleyecek?
TV100'de yer alan habere göre, Mali Müşavir Murat Bal, "Uzun süredir beklenen esnek çalışma modeli sonunda hayata geçiyor." diyerek konunun detaylarını değerlendirdi
Çalışma hayatında önemli değişiklikler yolda. Esnek çalışma modellerini düzenlemelerle isteyen çalışan haftada 4 gün çalışabilecek. Ama bunun için 10'ar saatlik mesai yapması gerekecek.
4 GÜN BOYUNCA 10 SAAT ÇALIŞMA
Murat Bal, "Bu sisteme esnek çalışma modeli de diyebiliriz. Çalışanlar haftada 4 gün çalışacak, ancak yine de toplam 40 saatlik mesailerini tamamlayacaklar. Bu dört günü, günde 10 saatlik bir mesai olarak düşünebiliriz. Yani, çalışanlar 4 gün boyunca 10 saat çalışarak toplam 40 saati doldurmuş olacak ve bu süre geçerli sayılacak" şeklinde açıklama yaptı. Bu durum kimi çalışanların hoşuna giderken kimi ise fazla mesai yapmak yerine çalışma günlerini düşürmek istemiyor.