Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu: Peki hangi sektörler kapsamda? Uzman isim yanıtladı

4 GÜN BOYUNCA 10 SAAT ÇALIŞMA

Murat Bal, "Bu sisteme esnek çalışma modeli de diyebiliriz. Çalışanlar haftada 4 gün çalışacak, ancak yine de toplam 40 saatlik mesailerini tamamlayacaklar. Bu dört günü, günde 10 saatlik bir mesai olarak düşünebiliriz. Yani, çalışanlar 4 gün boyunca 10 saat çalışarak toplam 40 saati doldurmuş olacak ve bu süre geçerli sayılacak" şeklinde açıklama yaptı. Bu durum kimi çalışanların hoşuna giderken kimi ise fazla mesai yapmak yerine çalışma günlerini düşürmek istemiyor.