Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi! OVP’de yer alıyor: Bu yıl hayata geçecek

GENÇ YAŞTA EMEKLİ OLANALAR

Emekli olarak çalışmaya devam edenlerin özlük hakları, diğer sigortalılar gibi yasalarla güvence altına alınmış durumda. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon dosya üzerinden emekli maaşı ödeniyor. Bu dosyaların bir kısmı dul ve yetim aylıklarını kapsasa da, emekli sayısı birçok ülkenin nüfusunu geride bırakıyor.