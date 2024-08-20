Esnek çalışmada yeni adım yolda: Belirli süreli iş sözleşmelerinde şartlar kolaylaştırılacak
Esnek çalışmayla ilgili düzenlemenin detayları netleşiyor. İlk adım belirli süreli iş sözleşmesinin kolaylaştırılması olacak. Bir veya iki yıla kadar yapılacak iş sözleşmelerinde “bir projenin tamamlanması” gibi somut bir gerekçe aranmayacak. Bir gerekçe olmaksızın, belirli süreli sözleşmeyle çalışan istihdam edilebilecek.
Geçen hafta yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu’nda (YOİKK) görüşülen esnek çalışmayla ilgili düzenleme netleşmeye başladı.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, esnek çalışmada atılması planlanan ilk adım belirli süreli iş sözleşmesinin kolaylaştırılması olacak.
Buna göre planlanan modelde, bir veya iki yıla kadar yapılacak iş sözleşmelerinde “bir projenin tamamlanması” gibi somut bir gerekçe aranmayacak. Bir gerekçe olmaksızın, belirli süreli sözleşmeyle çalışan istihdam edilebilecek.
YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞILIYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında 13 Ağustos’ta özel sektör ve kamunun katılımıyla yapılan YOİKK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, “Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi eylemiyle ilgili önemli ilerlemelerin kaydedildiği dile getirilmiştir” denilmişti.