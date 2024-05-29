Etkin piyasalar hipotezi nedir? Etkin piyasaların özellikleri!
Yatırımcıların geçmiş fiyat hareketlerini veya kamuya açık herhangi bir bilgiyi kullanarak sistematik olarak üstün getiriler elde etmesinin mümkün olmadığını öne süren etkin piyasalar hipotezinin özellikleri nelerdir? İşte, etkin piyasaların özellikleri ve hipotezin temel teorik nedenleri…
Etkin piyasalar hipotezi nedir?
Ekonominin her alanında olduğu gibi finansal piyasalarda da temel amaç kaynak dağılımının etkinliğini sağlamaktır. Bilindiği gibi hisse senedi piyasası, hisse senetlerinin fiyatlarının belirlendiği piyasadır ve bu piyasada da kaynak dağılımının etkinliği fiyatların doğru olarak belirlenmesine bağlıdır.
Eğer bir malın fiyatı maliyetinden az kalıyorsa bu mal üretilmeyecektir, aynı şekilde fiyatı olması gereken maliyetin üzerinde belirlenirse de bu mala daha fazla yatırım yapılacak ve bu iki durum da ekonomik büyümeyi etkileyecektir. Burada en önemli olan sorun doğru fiyatların ancak ve ancak mükemmel bir öngörü ve bilgi durumunda saptanabileceğidir. Etkin piyasalar hipotezi de temel çıkışını buradan almaktadır.
Etkin piyasalar hipotezinin temel teorik temelleri nelerdir?
Etkin piyasalar hipotezinin temel teorik temelleri şunlardır:
1) Yatırımcılar rasyonel ve finansal varlıkları rasyonel olarak değerlendirmektedir.
2) Bazı yatırımcılar rasyonel olmayabilir, ama bu durum rassaldır ve bunların yaptığı alışveriş birbirlerinin etkilerini yok eder ve sonuçta fiyatlar bu durumdan etkilenmemektedir.
3) Bazı yatırımcılar irrasyonelse de bunların rasyonel yatırımcılarla etkileşimi sonucunda fiyatlar üzerindeki etkisi sınırlı olmaktadır.
Etkin piyasaların özellikleri nelerdir?
Tüm yatırımcılar, piyasayla ilgili mevcut tüm bilgilere eşit ve serbest bir şekilde erişebilir.
Piyasada işlem gören menkul kıymetlerin fiyatları, mevcut tüm bilgileri yansıtacak şekilde hızlı bir biçimde ayarlanır.