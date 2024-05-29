Etkin piyasalar hipotezi nedir? Etkin piyasaların özellikleri!

Etkin piyasalar hipotezinin temel teorik temelleri nelerdir?

Etkin piyasalar hipotezinin temel teorik temelleri şunlardır:

1) Yatırımcılar rasyonel ve finansal varlıkları rasyonel olarak değerlendirmektedir.

2) Bazı yatırımcılar rasyonel olmayabilir, ama bu durum rassaldır ve bunların yaptığı alışveriş birbirlerinin etkilerini yok eder ve sonuçta fiyatlar bu durumdan etkilenmemektedir.

3) Bazı yatırımcılar irrasyonelse de bunların rasyonel yatırımcılarla etkileşimi sonucunda fiyatlar üzerindeki etkisi sınırlı olmaktadır.